ФАС и Минсельхоз отчитаются за подорожание пшеницы

В сентябре производители макарон обратились в правительство с просьбой сдержать подорожание пшеницы. По их словам, цены на зерно с начала нового сезона (сельскохозяйственный год стартует в июле) по середину сентября подорожали до 80%. Из-за этого может увеличиться и стоимость макарон.

В крупных торговых сетях пояснили, что изготовители уведомляют их о повышениях цен на 15-20%

Согласно протоколу совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко, с которым ознакомились «Известия», за рост цен должны отчитаться Фас и Минсельхоз. Кроме того, Минэкономразвития, Минфин и Минсельхоз должны изучить вопрос об оказании мер господдержки для производителей и оценить возможность изменения экспортной пошлины на пшеницу.