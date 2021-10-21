Для пензенцев «Ночь искусств» снова пройдет в режиме онлайн

4 ноября жители Пензенской области присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств» (0+). Из-за ситуации с коронавирусом мероприятия пройдут дистанционно.

Как сообщили в пресс-службе регионального минкульта, пензенская картинная готовит сразу несколько премьерных онлайн-показов. Специально ко Дню народного единства была разработана экскурсия «Пенза нарядная». Еще одна экскурсия под названием «Река времен. И. С. Горюшкин-Сорокопудов» будет посвящена великому художнику.

Третья премьерная трансляция будет посвящена Хрустальной комнате Губернаторского дома, где собраны одни из лучших произведений из коллекции Музея стекла и хрусталя Никольска.



Трансляции онлайн-экскурсий пройдут на портале КУЛЬТУРА.РФ, в официальной группе музея в социальной сети в «ВКонтакте» и на YouTube канале «Пензенская картинная галерея».