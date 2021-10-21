Пензенских водителей предупредили о наледи на дорогах и снеге

Пензенские инспекторы обратились к водителям с предостережением о том, что в ближайшее время на территории региона ночью ожидается снег. Из-за него на дорогах образуется наледь.

В связи с этим, водителям и пешеходам необходимо быть осторожнее. В пресс-службе регионального управления ГИБДД напомнили, что во время выпадения осадков предметы кажутся более отдаленными, чем есть на самом деле. Кроме того, влага на проезжей части серьезно снижает сцепление колес с дорогой.

«Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», - порекомендовали инспекторы.

Пешеходам нужно использовать светоотражающие элементы. Благодаря им водитель сможет издалека разглядеть человека, переходящего дорогу, даже в темное время суток. Пересекать проезжую часть можно только по «зебре».

Напомним, автоэксперты рассказывали о том, когда нужно менять резину с летней на зимнюю. Они считают, что ехать в шиномонтаж нужно, если дневная температура составляет меньше плюс 7 градусов. Также нужно учитывать, в какое время водители чаще всего используют автомобиль. Если человек выезжает утром, когда после ночи все замерзло, то лучше переобуваться раньше — с первыми заморозками. Если же владелец авто садиться за руль, когда уже более-менее всего растаяло, то торопиться не надо.