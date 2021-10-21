В больнице им. Бурденко скоро начнут установку второй кислородной станции

Главврач областной клинической больницы им. Н.Н, Бурденко Александр Никишин рассказал об увеличении числа реанимационных коек и монтаже второй кислородной станции. Видео опубликованы в Instagram-аккаунте медучреждения.

«На данный момент у нас на 60 реанимационных койках находятся 66 больных. С сегодняшнего числа (20 октября) приказом министерства здравоохранения мы открыли еще 12 реанимационных коек. И того у нас 72 таких койки, которые заполнены в полном объеме», - рассказал Александр Никишин.

По его словам, максимальный резерв реанимационных коек в учреждении – 100. Но надо понимать, что при расширении отделения потребуется увеличение штата и больше кислорода. В настоящее время объем его потребления в сутки по областной больнице им. Бурденко составляет 6 тонн. Через две недели начнется монтаж в медучреждении второй кислородной станции, что поможет облегчить состояние большего количества пациентов.

Напомним, в Пензенской области выделили более 100 млн рублей на покупку четырех кислородных станций. Дополнительные модули позволят полностью обеспечить самые крупные больницы кислородом в закрытом цикле.