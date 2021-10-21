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21.10.2021г.
Дом культуры в селе Куракино планируют сдать в ноябре

Дом культуры в селе Куракино планируют сдать в ноябре

Чт, 21.10.21 11:06
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Врио замминистра регионального минкульта Владимир Карпов в рамках рабочей поездки посетил Сердобский район Пензенской области.

Он провел совещание на территории здания Дома культуры села Куракино, где проводится капитальный ремонт. Владимир Карпов ознакомился с качеством выполненных работ.

Как уточнили в пресс-центре облправительства, здесь отремонтировали фасад, кровлю, провели монтаж отопительной системы, внутреннюю отделку, заменили окна, двери и подвесные потолки в зрительном зале. В настоящее время подрядная организация занимается благоустройством территории. Стоимость работ по контракту составила 11 млн 910 тысяч рублей. Сдать объект планируют в ноябре.

Также Владимир Карпов посетил детскую школу искусств Сердобского района, в которой сейчас идет капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Культура». В настоящее время подрядчик проводит общестроительные и электромонтажные работы, ремонтирует сети водоснабжения и систему отопления. На эти цели выделено 12 млн 448 тысяч рублей. Завершить капремонт здания планируется в конце 2021 года.

Источник фотографии: Скриншот - https://pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/345230/
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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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