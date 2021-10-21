Дом культуры в селе Куракино планируют сдать в ноябре

Он провел совещание на территории здания Дома культуры села Куракино, где проводится капитальный ремонт. Владимир Карпов ознакомился с качеством выполненных работ.

Как уточнили в пресс-центре облправительства, здесь отремонтировали фасад, кровлю, провели монтаж отопительной системы, внутреннюю отделку, заменили окна, двери и подвесные потолки в зрительном зале. В настоящее время подрядная организация занимается благоустройством территории. Стоимость работ по контракту составила 11 млн 910 тысяч рублей. Сдать объект планируют в ноябре.

Также Владимир Карпов посетил детскую школу искусств Сердобского района, в которой сейчас идет капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Культура». В настоящее время подрядчик проводит общестроительные и электромонтажные работы, ремонтирует сети водоснабжения и систему отопления. На эти цели выделено 12 млн 448 тысяч рублей. Завершить капремонт здания планируется в конце 2021 года.