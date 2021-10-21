Вирусолог назвал неизбежным появление новых видов коронавируса

Он заверил, что паниковать из-за этого не стоит. Мутации необязательно могут быть агрессивными и более опасными, чем оригинальный штамм. Врач подчеркнул, что пандемия коронавируса не является апокалипсисом.

«Появление новых генотипов или вариантов коронавируса, которые происходят от китайского варианта декабря 2019 года, продолжается и будет продолжаться. Во-первых, потому что это естественный процесс эволюции этой группы коронавирусов», - цитирует эксперта телеканал «360» со ссылкой на радиостанцию Sputnik.

Еще это происходит из-за увеличения объема и возможностей обследования различных источников коронавируса. Тем не менее на эволюцию вируса повлиять невозможно.