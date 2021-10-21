Список категорий пензенцев для обязательной вакцинации могут расширить

Начальник регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин сообщил о том, что не исключает расширения списка сфер деятельности, работникам которых обязательно нужно вакцинироваться от коронавируса.

«На сегодняшний момент проводится анализ по существующим тенденциям. Возможно, еще несколько категорий будет добавлено. Скорее всего, это будут лица, занимающиеся телекоммуникационными услугами», - рассказал он в эфире телеканала «Россия 24. Пенза».

Напомним, в Пензенской области введен перечень категорий жителей, которым необходимо пройти вакцинацию от коронавируса, так как они по роду деятельности часто взаимодействуют с людьми. До 1 ноября им обязательно нужно сделать первую прививку, до 1 декабря – вторую. Тех, кто проигнорирует данное требование, отстранят от работы или переведут на удаленку. Полный перечень сфер деятельности доступен по ссылке.

