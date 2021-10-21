Суточный прирост больных коронавирусом пензенцев составил 335

В Пензенской области ежедневно растет число новых заболевших ковидом пациентов. Обновленная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф 21 октября.

За последние сутки положительные тесты на ковид получили еще 335 человек. За все время пандемии в регионе от ковида скончались 3 254 заразившихся. По России прирост новых заболевших составил 36 339 пациентов.

Напомним, в Пензенской области переполнены больницы. Лечение протекает сложно и медленно, поэтому процент выписывающихся небольшой. Красные зоны открыты в большинстве больниц. Не хватает врачей для выезда на вызовы. Чтобы обезопасить себя и близких, нужно сделать прививку. До 1 ноября вакцинироваться должны определенные группы жителей, имеющие по роду деятельности большое количество контактов. Планируется, что этот список может быть расширен.

