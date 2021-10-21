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21.10.2021г.
Перекусихин: Работодатель вправе разорвать трудовой договор с непривитым сотрудником

Перекусихин: Работодатель вправе разорвать трудовой договор с непривитым сотрудником

Чт, 21.10.21 11:51
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Начальник регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в эфире телеканала «Россия 24. Пенза» сообщил о том, какое наказание предусмотрено для работодателей, которые не смогут организовать вакцинацию своих сотрудников от коронавируса.

«Работодатель должен предоставить возможность работнику пойти вакцинацию. Желательно, чтобы он сам составил список сотрудников, которые подлежат вакцинации. Предполагается, что не менее 80% населения должно быть проиммунизировано. 20% остается на тех, кто переболел и имеет медотводы», - пояснил Михаил Перекусихин.

До 1 ноября представители определенных сфер деятельности (полный список, увтержденный главным санитарным врачом Пензенской области, доступен по ссылке) обязаны получить первый компонент вакцины, до 1 декабря – полностью завершить вакцинацию.

«Если до указанных сроков не будет прививок у сотрудников, предусмотрены санкции для работодателей. Сотрудники Роспотребнадзора и полиции имеют право составлять административные протоколы, решение выносит суд. Административный штраф на граждан - от 15 до 40 тысяч рублей, на предпринимателей - от 50 до 150 тысяч рублей с приостановлением деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей с приостановлением до 90 суток», - сообщил начальник управления.

Работодатели обязаны предоставить справки о вакцинации своих сотрудников в Роспотребнадзор до 1 ноября. Если человек вовремя не предоставил документ или не привился, его могут перевести на дистанционную работу или разорвать с ним трудовой договор.

Ранее начальник регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин сообщил о том, что не исключает расширения списка сфер деятельности, работникам которых обязательно нужно вакцинироваться от коронавируса.
 

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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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