15:51
21.10.2021г.
Михаил Перекусихин призвал минимизировать количество контактов детей в каникулы

Михаил Перекусихин призвал минимизировать количество контактов детей в каникулы

Чт, 21.10.21 12:30
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Главный санитарный врач Пензенской области Михаил Перекусихин сообщил о росте заболеваемости среди детей и призвал родителей в связи с этим минимизировать контакты ребят в каникулы.

«Закрыты* на картин по коронаиврусной инфекции 425 классов в 159 школах области и 125 групп в 65 в дошкольных учреждениях. Надеюсь, что каникулы пойдут не бездарно. А бездарно они могут как пройти? Если ребятишек никто не контролирует и они мотаются где угодно - это и есть бездарно проведенные с точки зрения эпидемиологии каникулы. Я все-таки призываю родителей и близких родственников следить за детьми, чтобы как можно меньше ребенок имел контактов с посторонними лицами. Иначе будет очередной всплеск, и мы разобщением и каникулами ничего не добьемся. Ребенок, как правило, переносит болезнь в легкой форме, но он может быть источником инфекции для других членов семьи», - сказал глава пензенского Роспотребнадзора в эфире канала «Россия 24. Пенза».

Он добавил, что перевод школьников на удаленное обучение пока не планируется. Но это будет рассматриваться при серьезном ухудшении ситуации.

«Возможно и такое, когда у нас рост заболеваемости перейдет в масштабный, когда ежедневный прирост будет порядка 86% и выше. Но мы надеемся, что постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан и активизация сил по контролю за соблюдением обязательных санитарных требований, даст положительный эффект и нам удастся удержать ситуацию», - пояснил Михаил Перекусихин.

В институтах в настоящее время лекции стараются проводить дистанционно.

«Только практические занятия очно проводятся, и то на сегодняшний момент я знаю, что допускаются на практические занятия только люди с вакцинацией», - добавил главный санитарный врач.

*здесь и далее данные актуальны на 19.10.2021 г.

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Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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