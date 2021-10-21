Михаил Перекусихин призвал минимизировать количество контактов детей в каникулы

Главный санитарный врач Пензенской области Михаил Перекусихин сообщил о росте заболеваемости среди детей и призвал родителей в связи с этим минимизировать контакты ребят в каникулы.

«Закрыты* на картин по коронаиврусной инфекции 425 классов в 159 школах области и 125 групп в 65 в дошкольных учреждениях. Надеюсь, что каникулы пойдут не бездарно. А бездарно они могут как пройти? Если ребятишек никто не контролирует и они мотаются где угодно - это и есть бездарно проведенные с точки зрения эпидемиологии каникулы. Я все-таки призываю родителей и близких родственников следить за детьми, чтобы как можно меньше ребенок имел контактов с посторонними лицами. Иначе будет очередной всплеск, и мы разобщением и каникулами ничего не добьемся. Ребенок, как правило, переносит болезнь в легкой форме, но он может быть источником инфекции для других членов семьи», - сказал глава пензенского Роспотребнадзора в эфире канала «Россия 24. Пенза».

Он добавил, что перевод школьников на удаленное обучение пока не планируется. Но это будет рассматриваться при серьезном ухудшении ситуации.

«Возможно и такое, когда у нас рост заболеваемости перейдет в масштабный, когда ежедневный прирост будет порядка 86% и выше. Но мы надеемся, что постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан и активизация сил по контролю за соблюдением обязательных санитарных требований, даст положительный эффект и нам удастся удержать ситуацию», - пояснил Михаил Перекусихин.

В институтах в настоящее время лекции стараются проводить дистанционно.

«Только практические занятия очно проводятся, и то на сегодняшний момент я знаю, что допускаются на практические занятия только люди с вакцинацией», - добавил главный санитарный врач.

*здесь и далее данные актуальны на 19.10.2021 г.