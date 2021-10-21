«Мобильный ID» от «МегаФона» появился в приложении AliExpress

Отмечается, что за последние 12 месяцев число активных покупателей на AliExpress превысило 27,9 млн человек. Посещаемость маркетплейса среди абонентов «МегаФона» за 9 месяцев 2021 года увеличилась в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Пользователи приложения могут приобрести товары у более чем 350 тысяч продавцов, среди которых 275 тысяч – иностранные. Для получения зарубежных посылок в пунктах выдачи покупателю необходимо заполнить данные для таможенного оформления заказа. Чтобы упростить задачу, был запущен «Мобильный ID». С ним не нужно запоминать и вносить информацию вручную, сервис предложит загрузить все данные автоматически.

«Рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 году его рост составляет около 40%. Покупатели все чаще выбирают онлайн-шоппинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растет и конкуренция между магазинами. «Мобильный ID» помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности «Мобильного ID» и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия», - сообщила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Все личные данные пользователя «Мобильного ID» надежно защищены. Передача информации осуществляется с согласия клиента в закодированном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Это исключает мошеннические операции и гарантирует пользователю конфиденциальность его данных. Функцией автозаполнения данных могут воспользоваться абоненты «МегаФона» и других операторов.

Помимо приложения AliExpress Россия, «Мобильный ID» используется в ряде собственных сервисов «МегаФона», в интернет-магазинах, банках и других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.