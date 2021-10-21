В Пензенской области потеплеет до +15 градусов

Жителям Пензенской области сообщили прогноз погоды на 22 октября.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в пятницу жителей ждет облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдет дождь. Ночью температура воздуха составит плюс 3-8 градусов, днем - плюс 10-15. Пензенцев также предупредили об усилении юго-западного ветра до 18 метров в секунду при порывах.

Спасатели рекомендуют в непогоду, по возможности, не выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, не нужно прятаться около зданий, рекламных щитов, остановочных павильонов и линий электропередач, так как это может быть опасно для жизни.