Глава пензенского Роспотребнадзора: «В ближайшие полтора месяца ситуация улучшаться не будет»

«В ближайший месяц-полтора ситуация улучшаться не будет, я так считаю. Это показывает и коэффициент распространения инфекции, и поведение населения, и темпы иммунизации. Думаю, ситуацию удастся исправить через два месяца, когда к 1 декабря благодаря обязательной вакцинации отдельных категорий населения получим 80% иммунизации взрослых. Но при этом жители должны соблюдать все предписанные санитарные меры – носить маски в общественных местах, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию», - сказал он в эфире канала «Россия 24. Пенза».

Михаил Перекусихин добавил, что многое будет зависеть и от контролирующих органов, которые должны проверять соблюдение санитарных мер организациями и жителями.