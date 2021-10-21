Мошенники придумали новую схему обмана в сфере ЖКХ

Юрист Вячеслав Балдин рассказал о новой схеме мошенников, притворяющихся сотрудниками управляющих компаний и аварийных служб.

Как передал телеканал «360» со ссылкой на РИА «Недвижимость», аферисты предлагают купить поддельные газоанализаторы и фильтры по очистке воды. Прибор вешается над газовой плитой и якобы резким сигналом предупредит хозяев квартиры в случае утечки газа.

«Настоящие газовые анализаторы монтируются прямо на газовую трубу, в случае утечки труба перекрывается, а информация передается на пульт аварийной газовой службы. Установку газовых анализаторов может выполнять только специализированная организация», - подчеркнул Вячеслав Балдин.

Распространен и способ мошенничества, когда псевдосотрудники предлагают купит специальный очищающий фильтр для водопроводной воды. При демонстрации чудо-прибора они заранее добавляют в непрозрачный сосуд реагент. При соприкосновении с ним вода меняет свой цвет.

Жителей просят быть бдительными, чтобы не стать жертвами аферистов.