Пожилым пензенцам поможет вакцинироваться «Социальный навигатор»

Служба «Социальный навигатор» подключилась к работе по консультированию и оказанию содействия в проведении вакцинации от ковида жителей Пензенской области, старше 60 лет.

Как уточнили в пресс-службе регионального минтруда, обратиться в службу можно по телефону 8 800 5110 117 в любое время суток. Звонок бесплатный.

Специалисты службы оперативно передают информацию в комплексные центры обслуживания населения округов, которые помогают пожилым пензенцам организовать процедуру вакцинации (осуществляют доставку и сопровождение, либо организуют приезд медицинских работников на дом).