Пензенцам объяснили, могут ли инспекторы аннулировать диагностическую карту

В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО. Однако диагностику проходить все-таки необходимо. Кроме того, инспекторы имеют право аннулировать карту, если состояние машины не соответствует указанным данным. Об этом журналисту «Пенза-Пресс» рассказал начальник регионального управления ГИБДД Антон Шматков.

Перед началом прямого эфира программы «Безопасность на дорогах» (16+) на радио «Экспресс» Антон Витальевич сообщил, что инспекторы контролируют проведение технического осмотра транспорта.

«Диагностическая карта необходима для подтверждения допуска машины к участию в дорожном движении. Если фактически техосмотр авто не проводился, но есть документ, либо состояние транспорта не соответствует описанию, карта аннулируется», - пояснил Антон Шматков.

Для этого инспекторы составляют административный материал и направляют для его в суд для принятия решения. После вынесения постановления о привлечении водителя к ответственности, диагностика аннулируется сотрудником ГИБДД.

«За нарушение правил проведения технического осмотра транспортных средств, в Пензенской области в 2021 году было возбуждено 7 административных материалов», - добавил начальник регионального управления ГИБДД.

Напомним, Антон Шматков также объяснил пензенцам, в каких случаях запись с регистратора будет являться доказательством при выяснении обстоятельств нарушения или аварии.