Жительница Пензенской области несколько лет переводила деньги мошеннику за водительские права

Жителя Наровчатского района Пензенской области осудили за мошенничество, которым занимался несколько лет.

По данным пресс-службы Нижнеломовского районного суда, мужчина решил выманить деньги у знакомой. Он предложил ей получить водительское удостоверение без ее личного участия.

Получив согласие от девушки, мужчина озвучил сумму в размере 30 000 рублей. Девушка перевела 23 000 рублей. Убедившись, что она ему верит, злоумышленник начал выманивать у потерпевшей деньги, каждый раз ссылаясь на то, что возникли определенные трудности в получении документов.

С февраля 2017 года по февраль 2020 года девушка перевела 128 821 рубль. Сельчанин получил условный срок. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен полностью. Приговор вступил в законную силу.