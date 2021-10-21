Шесть человек пострадали в серьезной аварии на трассе в черте Пензы

В Пензе на трассе М-5 «Урал» перевернулась легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что авария случилась 20 октября в 23:10. Водитель Lada Largus не справился с управлением, из-за чего машина слетела в кювет и перевернулась. 26-летнего водителя и пассажирок 33 и 45 лет госпитализировали. Еще трем пассажирам 53, 27 и 19 лет оказали помощь на месте. По данному факту проводится проверка.

Инспекторы просят пензенцев строго соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и боковой интервал. Нельзя отвлекаться на гаджеты и другие предметы, так как невнимательность за рулем может стать причиной трагедии.