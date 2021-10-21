В Пензенской области школы с низкими образовательными результатами взяли на особый контроль

Вопрос об организации работ со школами с низкими результатами обучения (ШНРО) обсудили на заседании коллегии министерства образования Пензенской области. На нем сообщили, что в регионе выявили 51 такую школу.

Чтобы добиться улучшения качества образования, в 2021 году 17 из них отобрали для участия в федеральном проекте «500+»: четыре учреждения расположены в городах, оставшиеся 13 – в сельской местности. Составили «дорожные карты» методической помощи образовательным организациям, а также к участию в проекте привлекли школы-наставники – образовательные учреждения, показавшие себя как образцовые.

«Наши пензенские школы вошли в проект «500+», они были отобраны по особой методике Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) с учетом таких рисков как слабый, неустойчивый коллектив, сложные дети, сложные родители. Когда все эти факторы сливаются в один, получается так, что школа в силу неумения, невозможности организовать свою работу или даже в силу психологических сложностей в коллективе становится ШНРО. У нас есть школы, которые оказались в сложных условиях, но у которых есть потенциал, они хотят вырваться из этой категории, мы совместно с федерацией оказываем им поддержку в плане методического сопровождения. Огромную помощь оказывает ФИОКО, а также муниципалитеты, которые тоже заинтересованы в том, чтобы таких школ не было», - комментирует начальник управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.

В рамках коллегии определили, что основными факторами снижения успеваемости обучающихся стали как кадровые проблемы школ, так и наличие сложного контингента обучающихся. В частности, на результат влияют нехватка педагогов, их высокая загруженность, отсутствие компетентных психологов, а также наличие в школах детей, состоящих на разных видах учета, детей с девиантным поведением.

Как отметила директор центра технологии управления и методической работы Института регионального развития Пензенской области Надежда Стромакова, основные риски школ категории «500+» заключаются в низком уровне оснащения, дефиците педагогов, а также сниженной мотивации школьников.

«Это не стремительный процесс, не надо заблуждаться, что мы сейчас навалимся на эту школу, и она быстро изменит все свои недостатки. Нет, это сложный и кропотливый процесс, многокомпонентный, с отложенным результатом. Здесь самое главное – что дети лишены мотивации, это не исправишь за год, ибо ребенку надо привить заново стремление и желание учиться, а также проанализировать, на каком этапе это желание было потеряно», - прокомментировала Ирина Барыкина.

На текущий момент коллегия решила утвердить список школ-наставников и кураторов для ШНРО, а также провести анализ реализации «дорожной карты» для дальнейшей работы проекта.