У пензенцев осталось 10 дней для оформления выплаты на школьников

После 31 октября такое заявление приниматься не будет. Выплату могут получить семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, обучающиеся в школе или интернате, либо один из родителей или законных представителей.

Финансовая поддержка распространяется на детей, которым 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет и 23 года – не ранее 3 июля 2021 года. Родители и дети, на которых оформляется выплата, должны иметь российское гражданство и проживать в РФ.

Подать заявление можно на портале «Госуслуг» или в клиентской службе Пенсионного фонда. Никаких документов для этого не требуется. Если выплата полагается на несколько детей в семье, то также заполняется одно заявление, в котором указывается каждый ребенок.

На сегодняшний день в Пензенской области отделение ПФР приняло и обработало 127 110 заявлений: более 1,6 млрд рублей направлены на выплату 162 843 школьникам.