Цены на бензин в Пензе вновь поползли вверх. Мониторинг

Мы отразили в инфографике изменение стоимости бензина и дизельного топлива за прошлый месяц. Все виды отслеживаемого горючего за это время выросли в цене. Так, марка бензина АИ-92 стала стоить на 23 копейки дороже, АИ-95 —на 31, а цена на дизельное топливо увеличилась на 20 копеек.

Также информагентство продолжает следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно последним данным (на 10 октября), средняя потребительская стоимость бензина в Пензе увеличилась на 2 копейки и составляет 48 рублей 16 копеек. Это на 39 копеек больше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. Самая низкая цена на бензин в ПФО в прошлом месяце вновь зафиксирована в Казани, где она равна 46 рублям 16 копейкам. Дороже всех бензин снова обходится жителям Кирова — по 49 рублей 31 копейке за литр.

Дизельное топливо в нашем регионе, по данным Росстата, за минувший месяц стало дороже на 3 копейки, стоимость составляет 48 рублей 68 копеек. Это на 44 копейки меньше, чем в среднем по ПФО. Самая низкая цена в округе на этот вид горючего, как и в прошлом месяце, зафиксирована в Уфе— 48 рублей 7 копеек, а самая высокая — снова в Перми, где литр дизельного топлива стоит 51 рубль 91 копейку.

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.