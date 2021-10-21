Жителя Камешкирского района до смерти избили в гостях

По данным регионального СУ СКР, вечером 3 октября в селе Русский Камешкир компания мужчин выпивала в доме. К ним присоединился еще один знакомый. Гость не поладил с одним из собутыльников, когда разговор зашел о бывшей сожительнице последнего. Обиженный мужчина избил гостя скалкой и позже не смог привести его в чувства.

Пострадавшего госпитализировали. 11 октября он умер в больнице. 34-летнего жителя Русского Камешкира задержали. Расследование уголовного дела продолжается.