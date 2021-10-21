Sports.ru и видеосервис Wink покажут фильм «Зенит-2008. Победная песня»

Главными героями ленты стали известные игроки, тренеры и болельщики звездной команды: Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Виктор Файзулин, Алехандро Домингес, Михаил Шац и другие. Автором ленты стал шоураннер Александр Дорский, режиссером - Солтан Сунгатуллин. Оба ранее совместно работали над фильмом «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни».

Зрители видеосервиса поставили оценку 8,1 этой картине – это один из самых высоких показателей.

В 2008 году петербургский «Зенит» превратился в европейский топ-клуб. Он не только выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, но и обыграли по пути к трофеям «Баварию» и «Манчестер Юнайтед». Этот результат до сих пор остается высшим достижением в истории российского клубного футбола.

«2008-й, кажется, лучший год в истории российского футбола, потому что кроме нашей сборной великолепно выступил еще и «Зенит», «убравший» таких европейских лидеров как «Вильярреал», «Марсель», «Байер», «Баварию», «Рейнджерс», а потом и «Манчестер Юнайтед». Победы в битвах за Кубок и Суперкубок УЕФА остаются высшими достижениями для российского клубного футбола. Поэтому неудивительно, что вокруг этого сложилась классная история. Тем не менее, ностальгия — далеко не единственная тема, вокруг которой мы собираемся позиционировать свои проекты на рынке. Наша задача — представить большую «витрину» увлекательного и полезного контента о спорте, причем в самых разных форматах, где будет место не только былой славе, но и ответам на актуальные вопросы, вызывающие общественный резонанс, возможно даже появятся художественные проекты. Ну а пока мы надеемся, что наш фильм завоюет свою аудиторию и станет хорошей мотивацией для «Зенита» в ближайших играх Лиги чемпионов с «Ювентусом». Хотя бы для того, чтобы было о чем снять фильм 13 лет спустя», — сказал Chief Revenue Officer Sports.ru Евгений Коврин.

«Конечно, мы как болельщики радовались победам российского футбола в 2008 году. К тому времени вся страна очень соскучилась по ярким, сродни эйфории, эмоциям от спортивных достижений. Ребята из «Зенита» доказали, что могут победить кого угодно — любых грандов европейского футбола. Да, это была национальная гордость за наш футбол. Для нас новый фильм представляет интерес еще и потому, что «Ростелеком» много лет является официальным партнером футбольного клуба «Зенит», которому мы желаем не менее ярких побед в настоящем и будущем!» — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.