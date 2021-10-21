Ольга Логачева назначена и.о. главы администрации Каменского района

На сайте администрации Каменского района появилась информация о назначении исполняющего обязанности руководителя. Этот пост заняла Ольга Логачева.

«14 октября решением Собрания представителей Каменского района Пензенской области назначена исполняющим обязанности главы администрации Каменского района Пензенской области», - отмечается на сайте в разделе «Биография».

До этого данную должность с 2018 года занимал Сергей Юркин.

Ольга Логачева на протяжении 11 лет являлась заместителем главы администрации района. Она - уроженка Каменки, окончила пензенский педагогический институт им. В.Г. Белинского. Начала трудовой путь с должности учителя Соболевской неполной средней школы района, с 1994 по 2004 годы работала методистом, директором районного центра детского творчества Каменки. Затем перешла в отдел образования района, а с 2005 по 2010 годы возглавляла его.