Пензенцы берут кредиты, чтобы снять топовый контент в соцсетях

Компания МТС проанализировала продажи смартфонов в Пензенской области в третьем квартале 2021 года. По оценке аналитиков МТС, больше 40% смартфонов пензенцы приобрели в кредит, причем средняя стоимость устройств, приобретенных с помощью кредитных средств, оказалась одной из самых низких в России. Больше 60% кредитов на смартфоны были оформлены молодыми людьми до 30 лет, при этом чаще всего клиенты выбирали устройства с камерами с высоким разрешением, которые позволяют делать качественный контент для соцсетей.

По данным МТС, одним из основных драйверов роста числа кредитных смартфонов в Пензенской области стала растущая популярность блогинга. Исходящий трафик в популярных соцсетях - TikTok, Instagram и YouTube – за первые девять месяцев 2021 года вырос на 60% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года. Количество активных блогеров, снимающих фото- и видеоконтент, стремительно растет, и, как следствие, меняются требования к смартфонам – в первую очередь покупателей интересуют устройства с хорошей камерой. При отсутствии нужной суммы денег пензенцы оформляют рассрочки, помогающие за небольшой ежемесячный платеж получить гаджет нужного качества.

Пенза также вошла в топ-5 городов с наименьшим средним чеком на кредитные смартфоны. Средняя стоимость гаджетов в столице региона составляет 31 000 рублей. Для сравнения, в Москве средняя цена оформленного в кредит смартфона равна 54 200 рублей, а в Санкт-Петербурге – 45 500 рублей. «Соседями» Пензы по рейтингу самых экономных городов оказались Чита, Барнаул, Оренбург и Горно-Алтайск.

Самыми популярными гаджетами, приобретаемыми в рассрочку или кредит в салонах МТС, оказались Apple iPhone 11 (на 128 ГБ), Apple iPhone 11 (на 64 ГБ), Apple iPhone 12 (на 128 ГБ), Apple iPhone XR (на 64 ГБ) и Xiaomi Redmi 9 (на 64 ГБ).