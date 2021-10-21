15:53
21.10.2021г.
Пензенцы берут кредиты, чтобы снять топовый контент в соцсетях

Пензенцы берут кредиты, чтобы снять топовый контент в соцсетях

Чт, 21.10.21 15:33
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Компания МТС проанализировала продажи смартфонов в Пензенской области в третьем квартале 2021 года. По оценке аналитиков МТС, больше 40% смартфонов пензенцы приобрели в кредит, причем средняя стоимость устройств, приобретенных с помощью кредитных средств, оказалась одной из самых низких в России. Больше 60% кредитов на смартфоны были оформлены молодыми людьми до 30 лет, при этом чаще всего клиенты выбирали устройства с камерами с высоким разрешением, которые позволяют делать качественный контент для соцсетей.

По данным МТС, одним из основных драйверов роста числа кредитных смартфонов в Пензенской области стала растущая популярность блогинга. Исходящий трафик в популярных соцсетях - TikTok, Instagram и YouTube – за первые девять месяцев 2021 года вырос на 60% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года. Количество активных блогеров, снимающих фото- и видеоконтент, стремительно растет, и, как следствие, меняются требования к смартфонам – в первую очередь покупателей интересуют устройства с хорошей камерой. При отсутствии нужной суммы денег пензенцы оформляют рассрочки, помогающие за небольшой ежемесячный платеж получить гаджет нужного качества.

Пенза также вошла в топ-5 городов с наименьшим средним чеком на кредитные смартфоны. Средняя стоимость гаджетов в столице региона составляет 31 000 рублей. Для сравнения, в Москве средняя цена оформленного в кредит смартфона равна 54 200 рублей, а в Санкт-Петербурге – 45 500 рублей. «Соседями» Пензы по рейтингу самых экономных городов оказались Чита, Барнаул, Оренбург и Горно-Алтайск.

Самыми популярными гаджетами, приобретаемыми в рассрочку или кредит в салонах МТС, оказались Apple iPhone 11 (на 128 ГБ), Apple iPhone 11 (на 64 ГБ), Apple iPhone 12 (на 128 ГБ),  Apple iPhone XR (на 64 ГБ) и Xiaomi Redmi 9 (на 64 ГБ).

Источник фотографии: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bd-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bd-690091/
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20.10.2021 14:02
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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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21.09.2021 14:05
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