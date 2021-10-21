Заместителем председателя пензенской Счетной палаты хотят назначить Ольгу Пронину

22 октября на сессии Законодательного Собрания Пензенской области депутаты рассмотрят вопрос о назначении Ольги Прониной на пост заместителя председателя Счетной палаты региона.

Данную кандидатуру в парламент внес председатель Счетной палаты Михаил Макаров.

«Пронина O.B. соответствует квалификационным требованиям,

установленным статьей 7` Федерального закона от 06.02.20 11 Ns 6-ФЗ

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», - отмечается в сопроводительном письме.

Согласно проекту постановления, ее предлагается назначить с 25 октября сроком на пять лет.

Также на сессии рассмотрят вопрос о назначении на должность аудитора Счетной палаты Тамары Реутиной с 1 ноября также сроком на пять лет.