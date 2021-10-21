15:53
21.10.2021г.
Заместителем председателя пензенской Счетной палаты хотят назначить Ольгу Пронину

Заместителем председателя пензенской Счетной палаты хотят назначить Ольгу Пронину

Чт, 21.10.21 15:42
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22 октября на сессии Законодательного Собрания Пензенской области депутаты рассмотрят вопрос о назначении Ольги Прониной на пост заместителя председателя Счетной палаты региона.

Данную кандидатуру в парламент внес председатель Счетной палаты Михаил Макаров.

«Пронина O.B. соответствует квалификационным требованиям,

установленным статьей 7` Федерального закона от 06.02.20 11 Ns 6-ФЗ

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», - отмечается в сопроводительном письме.

Согласно проекту постановления, ее предлагается назначить с 25 октября сроком на пять лет.

Также на сессии рассмотрят вопрос о назначении на должность аудитора Счетной палаты Тамары Реутиной с 1 ноября также сроком на пять лет.

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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
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06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
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01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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