В Пензе учителей физкультуры будут готовить по методике Ирины Винер-Усмановой

В Институте регионального развития (ИРР) Пензенской области учителей физкультуры объявили набор на курсы Академии Минпросвещения России по программе повышения квалификации «Обучение гимнастике на уроках физической культуры в начальной школе».

Как уточнили в пресс-центре облправительства, программа реализуется совместно с Международной Академией спорта Ирины Винер-Усмановой. Обучение стартует с 27 октября и продлится до 25 ноября в заочном формате с применением дистанционных технологий. Обучение бесплатное. Записать можно по ссылке.

Ирина Винер-Усманова является Героем труда РФ, доктором педагогических наук, профессором, заслуженным тренером сразу трех стран – России, Узбекистана и Казахстана, заслуженным работником физической культуры РФ.