В пензенском ЗакСобрании хотят ввести «правительственные часы»

22 октября на сессии Законодательного Собрания Пензенской области депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменений в регламент парламента. В частности, предлагается дополнить документ новой статьей, вводящей так называемый «правительственный час».

Согласно проекту постановления, которое на рассмотрение внес председатель ЗакСобрания Валерий Лидин, предлагается предусматривать на сессиях время для докладов членов правительства Пензенской области и ответов на вопросы депутатов. График проведения «правительственных часов» будет составляться при формировании плана работы парламента на следующий год.

Не менее чем за 10 дней до «правительственного часа» депутаты должны будут передать вопросы к члену правительства в письменном виде через комитет, который ответственен за организацию. Приглашение чиновникам будут направлять не позднее чем за пять дней до сессии. Они вправе отправить вместо себя заместителей, если по уважительной причине не могут явиться лично.

«Правительственный час» будет начинаться с доклада члена правительства продолжительностью до 20 минут, затем депутаты смогут задать вопросы. Прения не проводятся. В конце чиновник может выступить с заключительным словом.