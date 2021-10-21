Антон Столяров займет место Георгия Камнева в комитете Законодательного Собрания

22 октября на сессии ЗакСобрания Пензенской области депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменений в состав комитета по социальной политике.

Согласно проекту постановления, предлагается назначить в комитет депутата Антона Столярова, избранного от областного списка КПРФ. Он будет осуществлять полномочия председателя «без отрыва от основной деятельности». Отметим, что Антон Столяров является заместителем главврача областного онкодиспансера по диагностике и радиологии.

Ранее информагентство сообщало о том, что Георгий Камнев сложил полномочия депутата Законодательного собрания Пензенской области и председателя комитета по социальной политике в связи с избранием в Госдуму.