Двух пензенцев подозревают в краже более 20 крышек канализационных люков

На двух жителей Пензы завели уголовные дела по факту кражи крышек канализационных люков.

Заявления об их пропаже подал представитель теплоснабжающей организации. Он уточнил, что серия краж произошла в Октябрьском районе с сентября по октябрь. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по подозрению правоохранители задержали мужчин 32 и 28 лет, которые ранее имели проблемы с законом. Подозреваемые вину признали.

Всего они украли более 20 крышек канализационных люков. Часть похищенных крышек полицейские нашли в машине одного из пензенцев, остальные крышки злоумышленники сдали в пункт приема лома черных металлов.

Им может грозить до пяти лет лишения свободы.