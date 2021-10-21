Алексей Петров войдет в счетную комиссию ЗакСобра вместо Георгия Камнева

Так, согласно проекту постановления, в связи c досрочным прекращением депутатских полномочий предлагается вывести Георгия Камнева из состава счетной комиссии ЗакСобрания и избрать на это место Алексея Петрова.

Напомним, на сессии также рассмотрят вопрос о назначении Антона Столярова председателем комиссии по социальной политике вместо Георгия Камнева, который досрочно сложил полномочия депутата областного парламента в связи с избранием в Госдуму.