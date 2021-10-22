Депутаты согласовали кандидатуру Николая Симонова на пост председателя правительства Пензенской области

22 октября депутаты Законодательного Собрания Пензенской области на сессии согласовали кандидатуру Николая Симонова на пост председателя правительства региона.

Эту кандидатуру на рассмотрение внес губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Николай Петрович имеет опыт руководящей работы и обладает знаниями, необходимыми для выполнения обязанностей на данной должности. Производственник, хорошо знает промышленность, сельское хозяйство, профессиональный уровень позволяет руководить работой министерств и ведомств Пензенской области. Прошу поддержать кандидатуру и дать согласие на назначение на должность председателя правительства», - призвал глава региона.

Многие депутаты высказались в поддержку данного предложения.

«Человек очень достойный. Думаю, лучшей кандидатуры на данный момент просто нет», - подчеркнул Николай Лукьянов.

«Хотел бы поблагодарить за мудрое решение выдвинуть кандидатуру Николая Петровича. Крепкий хозяйственник, промышленник, отдающий все силы на благо Пензенской области. Мы, естественно, только поддержим его», - отметил Олег Кочетков.

«Кандидатура оптимальна, высокие деловые, человеческие, профессиональные качества. Высокий вклад внес в развитие региона. В знак поддержки призываю поддержать единогласно», - предложил Александр Гуляков.

Все депутаты проголосовали за принятие данного решения.

«Спасибо за оказанное доверие. Надеюсь, вы поможете правительству в решении вопросов, которые стоят перед жителями», - поблагодарил Николай Симонов.

Напомним, Николай Петрович работает в правительстве Пензенской области с 2015 года. С марта 2021 года до настоящего времени он занимал этот пост с приставкой врио.