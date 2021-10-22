Антон Столяров возглавил комитет по социальной политике ЗакСобрания

22 октября на сессии ЗакСобрания Пензенской области депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в состав комитета по социальной политике.

Председателем комитета по социальной политике решением большинства депутатов назначили депутата Антона Столярова, избранного от областного списка КПРФ. Он будет осуществлять полномочия председателя «без отрыва от основной деятельности»: напомним, Антон Столяров является заместителем главврача областного онкодиспансера по диагностике и радиологии. Председатель ЗакСобрания Валерий Лидин пожелал ему слаженной работы и успехов в профессиональной деятельности.

Ранее информагентство сообщало о том, что Георгий Камнев сложил полномочия депутата Законодательного собрания Пензенской области и председателя комитета по социальной политике в связи с избранием в Госдуму.



