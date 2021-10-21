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21.10.2021г.
Олег Мельниченко поручил повысить эффективность управления госсобственностью

Олег Мельниченко поручил повысить эффективность управления госсобственностью

Чт, 21.10.21 16:59
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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел совещание, на котором поручил повысить эффективность управления госсобственностью, чтобы увеличить доход от ее использования.

Учет имущества и контроль над поступлением доходов от управления собственностью Пензенской области являются одной из основных задач эффективного и целевого использования имущества, уточнили в пресс-центре облправительства. Глава региона отметил необходимость жесткого контроля над использованием объектов государственной и муниципальной собственности. Он поручил мониторить поступление арендной платы за земельные участки и имущество.

«Второе – необходимо все пропускать через процедуру торгов. Что касается использования имущества, то исключения – только для некоммерческого сектора – для общественных социально значимых организаций», - пояснил Олег Мельниченко.

По его словам, есть необходимость обеспечить контроль эффективности использования имущества, которое закреплено на праве оперативного управления за унитарными предприятиями, а также того, что находится в собственности хозяйственных обществ, акции которых принадлежат Пензенской области.

«Это имущество не должно генерировать нам убытки. Оно должно работать – либо сдаваться в аренду, либо, если такое имущество представляет собой некий неликвид, так давайте его выставлять на торги и продавать, чтобы получать средства в бюджет области», - добавил Олег Мельниченко.

Он указал на необходимость контроля своевременного поступления арендной платы за пользование государственным и муниципальным имуществом. По его мнению, важно проводить исковую работу с арендаторами.

«Мониторинг по начислению повышенной ставки земельного налога – это там, где идет нецелевое использование земель. Это тоже берите на особый контроль. И, соответственно, эффективность использования бюджетных инвестиций, которые мы направляем в уставные капиталы наших хозяйствующих обществ, доля акций которых находится в собственности Пензенской области. На этих основных направлениях работы я прошу вас сосредоточиться, повышая эффективность управления госсобственностью. По сравнению с прошлым годом мы идем с плюсом по поступлениям в бюджет. Но это не повод для того, чтобы расслабиться. Наоборот надо усилить работу и обратить внимание на те моменты, о которых я сказал, закрепить их в виде поручений. Общенародная собственность должна работать на народ», - резюмировал Олег Мельниченко.

Источник фотографии: Архив ИА "Пенза-Пресс"
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Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
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04.10.2021 14:37
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04.10.2021 14:29
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01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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