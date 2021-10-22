В ЗакСобрании Пензенской области ввели «правительственные часы»

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пояснил, что предлагается предусматривать на сессиях время для докладов членов правительства Пензенской области и ответов на вопросы депутатов, чтобы вести прямой диалог для более продуктивного взаимодействия и повышения ответственности членов кабмина перед Законодательным Собранием.

Согласно проекту документа, график проведения «правительственных часов» будет составляться при формировании плана работы парламента на следующий год. Не менее чем за 10 дней до «правительственного часа» депутаты должны будут передать вопросы к члену правительства в письменном виде через комитет, который ответственен за организацию. Приглашение чиновникам будут направлять не позднее чем за пять дней до сессии. Они вправе отправить вместо себя заместителей, если по уважительной причине не могут явиться лично.

«Правительственный час» будет начинаться с доклада члена правительства продолжительностью до 20 минут, затем депутаты смогут задать вопросы. Прения не проводятся. В конце чиновник может выступить с заключительным словом.

Депутаты проголосовали за принятие постановления.