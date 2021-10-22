Заместителем председателя пензенской Счетной палаты стала Ольга Пронина

22 октября на сессии Законодательного Собрания Пензенской области депутаты рассмотрели вопрос о назначении Ольги Прониной на пост заместителя председателя Счетной палаты региона.

Ее кандидатуру в парламент внес председатель Счетной палаты Михаил Макаров. Он отметил, что Oльга Bладиславовна Пронина соответствует квалификационным требованиям, необходимым для данной должности.

Ее предлагается назначить с 25 октября сроком на пять лет. Депутаты единогласно одобрили ее кандидатуру.

Также на сессии Тамару Реутину утвердили на должность аудитора Счетной палаты с 1 ноября также сроком на пять лет.



