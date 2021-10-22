Полпред губернатора в пензенском ЗакСобрании теперь является членом кабмина

На сессии Законодательного Собрания региона 22 октября депутаты рассмотрели опрос о внесении изменений в Устав Пензенской области.

Проект представил вице-губернатор Сергей Федотов. По его словам, в случае принятия закона полномочный представитель губернатора Пензенской области в Законодательном Собрании станет членом правительства.

Также законопроект предполагает замену должности вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства региона на вице-губернатора. Депутаты проголосовали за принятие данного решения.