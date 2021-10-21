19:07
21.10.2021г.
В Бессоновке достроили детский сад

В Бессоновке достроили детский сад

Чт, 21.10.21 17:59
Просмотров: 246

В селе Бессоновка Пензенской области завершили строительство пристроя на 40 мест к основному зданию начальной школы - детского сада.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, здесь обустроили групповые комнаты с теплыми полами, актовый зал и спальные помещения, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный зал. Пристрой рассчитан на 2 группы.

На территории здания оборудовали освещение, обустроили игровые площадки. Также здесь имеется отдельная спортивная площадка для проведения спортивных массовых мероприятий. Здание оснащено наружным и внутренним видеонаблюдением, домофоном.

В настоящее время проводятся работы по оформления разрешительных документов для ввода в эксплуатацию пристроя. Он появился в рамках нацпроекта «Демография».

Источник фотографии: Скриншот - https://pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/345436/
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21.10.2021 12:27
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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
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04.10.2021 14:29
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01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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