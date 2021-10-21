В Бессоновке достроили детский сад

В селе Бессоновка Пензенской области завершили строительство пристроя на 40 мест к основному зданию начальной школы - детского сада.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, здесь обустроили групповые комнаты с теплыми полами, актовый зал и спальные помещения, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный зал. Пристрой рассчитан на 2 группы.

На территории здания оборудовали освещение, обустроили игровые площадки. Также здесь имеется отдельная спортивная площадка для проведения спортивных массовых мероприятий. Здание оснащено наружным и внутренним видеонаблюдением, домофоном.

В настоящее время проводятся работы по оформления разрешительных документов для ввода в эксплуатацию пристроя. Он появился в рамках нацпроекта «Демография».