Еще в трех торговых центрах Пензы 23 октября откроют пункты вакцинации

В официальном Telegram-канале правительства Пензенской области сообщили об открытии с 23 октября еще трех пунктов вакцинации от коронавируса в торговых центрах города.

Так, получить прививку можно будет на следующих площадках:

- «Ритейл Парк» (ул. Центральная, 1);

- «Атак» (ул. Антонова, 78);

- «Универсам 175» (пр. Строителей, 90).

Прививочные пункты будут работать в будни с 15 до 18 часов, в выходные - с 12 до 18 часов.

Привиться как от коронавируса, так и от гриппа можно также в торговых центрах «САНиМАРТ» (ул. Плеханова, 19) и ТРК «Коллаж» (пр. Строителей, 1В). Они работают по такому же графику. Еще один пункт вакцинации расположен в доме молодежи на ул. Кирова, 51 - он работает с понедельника по пятницу с 14:00 до 19:00.