Сергею Козину продлили содержание под стражей до 24 декабря

По словам представителя районного суда Сергея Маслова, каждому из фигурантов дела продлили ранее действовавшие меры пресечения.

«Козину до 24 декабря включительно продлен срок содержания под стражей. Есенкову на тот же срок продлили запрет на совершение определенных действий», - сообщил он.

Согласно статье 105.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, запрет определенных действий заключается в возложении на подозреваемого «обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов […], а также в осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него запретов». В частности, ему могут запретить в определенное время покидать жилое помещение, находиться в определенных местах, общаться с определенными людьми, отправлять и получать почту, использовать средства связи или управлять транспортным средством.

Напомним, Сергея Козина подозревают во взяточничестве. По данным следствия, 24 марта он получил от гендиректора одной из компаний через главу администрации Алферьевского сельсовета взятку в 200 тысяч рублей. Он должен был решить вопросы, связанные с перераспределением границ земельного участка на территории района.