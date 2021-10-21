В Нижнеломовском районе 26 октября отключат электричество

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ в Нижнеломовском районе будет приостановлено электроснабжение.

26 октября с 9:00 до 17:00 Нижнеломовский район: - с. Норовка (ул. Молодежная, Тархова, пер Северный, пер Молодежный, Луговая, Северная). В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций ранее было приостановлено электроснабжение в двух районах. 20 октября 9:00 до 17:00 Городищенский район: - с. Можарка (ул. Центральная). Сердобский район: - с. Пригородное (ул. Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, пр. Колхозный, Мичурина, Калинина, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, пер. Счастливый, Н-Большая; Колхозная; Юбилейная).

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