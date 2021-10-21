Жителей Спасска осудили за изнасилование и убийство женщины

Суд установил, что ночью 3 июня 2018 года два пьяных друга (32 и 27 лет на сегодняшний момент) шли по улице и увидели женщину, которая сидела на скамейке у своего дома, и решили ее изнасиловать. Мужчины затащили ее в жилище. Женщина оказала сопротивление, за что ее ударили по голове обухом кухонного топорика. Она ненадолго потеряла сознание, а затем стала опять кричать, звать на помощь и ударила одного из насильников. Старший мужчина нанес ей лезвием топорика не менее восьми ударов в голову, от которых хозяйка дома скончалась. После негодяй облил ее тело уксусом.

«Для сокрытия преступлений один из злоумышленников хотел совершить поджог путем взрыва газа, но умысел на уничтожение имущества потерпевшей не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам», - уточнили в пресс-службе Пензенского облсуда.

Горожане не признали свою вину на суде, хотя ранее подробно рассказывали об обстоятельствах произошедшего свидетелям. Согласно показаниям младшего злоумышленника, они хотели изнасиловать женщину, но та сопротивлялась. Когда его напарник стал наносить ей удары топором, он вышел из дома и не видел, что происходило дальше.

Старшему злоумышленнику назначили наказание в виде 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, младшему - 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год. В пользу сестры убитой суд постановил взыскать с первого 1500000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.