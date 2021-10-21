19:08
21.10.2021г.
Жителей Спасска осудили за изнасилование и убийство женщины

Жителей Спасска осудили за изнасилование и убийство женщины

Чт, 21.10.21 17:46
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Двум жителям города Спасска Пензенской области вынесли приговор за страшные преступления трехлетней давности.

Суд установил, что ночью 3 июня 2018 года два пьяных друга (32 и 27 лет на сегодняшний момент) шли по улице и увидели женщину, которая сидела на скамейке у своего дома, и решили ее изнасиловать. Мужчины затащили ее в жилище. Женщина оказала сопротивление, за что ее ударили по голове обухом кухонного топорика. Она ненадолго потеряла сознание, а затем стала опять кричать, звать на помощь и ударила одного из насильников. Старший мужчина нанес ей лезвием топорика не менее восьми ударов в голову, от которых хозяйка дома скончалась. После негодяй облил ее тело уксусом.

«Для сокрытия преступлений один из злоумышленников хотел совершить поджог путем взрыва газа, но умысел на уничтожение имущества потерпевшей не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам», - уточнили в пресс-службе Пензенского облсуда.

Горожане не признали свою вину на суде, хотя ранее подробно рассказывали об обстоятельствах произошедшего свидетелям. Согласно показаниям младшего злоумышленника, они хотели изнасиловать женщину, но та сопротивлялась. Когда его напарник стал наносить ей удары топором, он вышел из дома и не видел, что происходило дальше.

Старшему злоумышленнику назначили наказание в виде 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, младшему - 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год. В пользу сестры убитой суд постановил взыскать с первого 1500000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Источник фотографии: Архив ИА "Пенза-Пресс"
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21.10.2021 12:27
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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