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21.10.2021г.
Пензенский «Локомотив» сразится с грузинским клубом Black Lions

Пензенский «Локомотив» сразится с грузинским клубом Black Lions

Чт, 21.10.21 21:47
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В ближайшую субботу «Локомотив» проверит свои силы на международном уровне. На стадионе «Первомайский» пензенцы сразятся с грузинским клубом Black Lions. Правда, болельщики смогут понаблюдать за этим матчем только онлайн.

«Локомотив» может открыть новую страницу в своей истории. В стартовом противостоянии Суперкубка Европы «железнодорожники» встречались с хорошо знакомым «Енисеем-СТМ». Теперь же в Пензу приедет первый зарубежный коллектив. Им станет грузинский Black Lions. Как отмечают специалисты, во многом этот клуб состоит из игроков сборной страны, у которых есть опыт выступлений не только в своем национальном чемпионате, но и далеко за его пределами, к примеру, во Франции. Поэтому противостояние ожидается серьезное.

«Самое главное, что получилось отдохнуть в преддверии этого матча. Все-таки, последний матч сыграли 9 октября против «Динамо». Смогли выдохнуть, разобрать ошибки, которые мы совершали в предыдущих матчах. Поэтому, мы в хорошем настроении. Самое главное, что проходит матч в Пензе. Жаль, конечно, без зрителей», - поделился главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

К грядущему противостоянию «Локомотив» подходит практически без кадровых потерь. Кстати, на руку «железнодорожникам» должно быть и то, что в составе - пятеро грузинских игроков, и они могут рассказать о сильных и слабых сторонах отдельных регбистов и команды в целом. В частности, традиционно коллективы из этой страны хороши в нападении и схватке.

«Я играю против своих друзей и думаю, что это будет очень хороший матч, потому что я знаю их лично всех. Они очень хорошие игроки, у них сильный состав. Я знаю их цели, но не надо забывать и о наших целях. Потому что мы должны выигрывать здесь и зарабатывать очки», - отметил игрок РК «Локомотив-Пенза» Реваз Бродзели.

Игра (0+) между «Локомотивом» и Black Lions пройдет 23 октября при пустых трибунах. Начало - в 12:30, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
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04.10.2021 14:37
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04.10.2021 14:29
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01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
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