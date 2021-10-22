В пензенские больницы поступают аппараты для фильтрации крови ковидных больных

В Пензенской области начали применять передовой способ лечения коронавирусной инфекции - плазмаферез, к которому прибегают в случаях тяжелых форм сепсиса, аллергических реакций и при других серьезных заболеваниях. Аппарат предназначен для фильтрации крови пациента от токсинов.

В сентябре эту методику опробовали в Пензе. Результаты показали, что она довольно эффективна, поэтому ее планируют использовать на постоянной основе. Для этого в регион скоро поступит специальное оборудование.

«Губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко было принято решение о выделении средств из бюджета на закупку аппаратов для плазмообмена. Они необходимы не только тех, кто болеет ковидом, а в принципе для тяжелых больных. Уже на базе больницы имени Н.Н. Бурденко был использован этот аппарат для пяти больных, одна из них была беременная женщина, которая была в очень тяжелом состоянии, находилась в реанимации. Уже после первой процедуры ее перевели в отделение, потому что состояние из тяжелого у нее перешло в удовлетворительное», - рассказала врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Одна процедура плазмофереза длится от трех до пяти часов. В зависимости от тяжести заболевания, может понадобится до четырех сеансов очистки плазмы. Для Пензенской области приобретают четыре таких аппарата: два размещают в областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко и столько же отдадут в КИМ.

Стоимость одной такой установки составляет 6 миллионов рублей плюс расходные материалы для процедур, каждый комплект которых стоит 60 тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.