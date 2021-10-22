В Пензенской области увеличилось число детей с ковидом в реанимациях

Юные пензенцы, заразившиеся ковидом, стали чаще попадать в реанимацию. Дельта-штамм не щадит ни грудных детей, ни подростков. Тяжелее всего приходится тем, у кого есть хронические заболевания - борьба за их жизнь идет днем и ночью.

Работа в реанимации требует от врачей выдержки и терпения. Люди с опытом повидали многое. Но, с появлением в Центре специализированных видов медицинской помощи детской палаты, привычный ритм нарушился. Поначалу, когда пандемия только начиналась, сюда привозили одного ребенка раз в два-три месяца. Теперь же помещение никогда не пустует. Сейчас здесь две пациентки 7 и 12 лет. Им делают уколы, капельницы и постоянно дают кислород.

«Когда в наших реанимационных палатах тишина — это настораживает. Дети находятся в том состоянии, когда им все равно. Когда ребенок начинает капризничать, беспокоиться, значит, он уже адекватно воспринимает мир», - сказала заведующая центром реанимации и интенсивной терапии Пензенского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Ольга Костромина.

Медики отмечают, что по сравнению с 2020-м дети стали чаще болеть коронавирусом. Дельта-штамм легче проникает в организм ребенка и там размножается, Насморк, кашель, и высокая температура. Самых тяжелых везут в областную больницу. Если без реанимации не обойтись - доставляют в КИМ. И здесь помогает не только новейшее оборудование, медикаменты, но и доброе слово врача.

«Кому-то обещаем, что скоро переведем к маме. Что родители ждут, что мама звонит, помнит», - рассказала врач анестезиолог - реаниматолог Центра реанимации и интенсивной терапии Пензенского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Галина Савелькина.

Опасность в том, что ковид у детей очень легко маскируется под обычную простуду. Важно не затянуть с постановкой правильного диагноза.

По мнению Ольги Костроминой и ее коллег, в том, что ребятишки все чаще стали попадать в красную зону - виноваты взрослые. А чтобы убедиться в этом - достаточно зайти в один из ближайших супермаркетов. На входе - обязательная проверка масочного режима, но потом у кого то маска сползает на подбородок, а то и вовсе снимается. В общественном транспорте некоторые и вовсе не предпринимают никаких мер индивидуальной защиты. Вот так вирус и попадает в наши дома, семьи. А потом вся надежда на «неотложку», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.