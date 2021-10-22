6:33
22.10.2021г.
В Пензенской области увеличилось число детей с ковидом в реанимациях

В Пензенской области увеличилось число детей с ковидом в реанимациях

Пт, 22.10.21 03:52
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Юные пензенцы, заразившиеся ковидом, стали чаще попадать в реанимацию. Дельта-штамм не щадит ни грудных детей, ни подростков. Тяжелее всего приходится тем, у кого есть хронические заболевания - борьба за их жизнь идет днем и ночью.

Работа в реанимации требует от врачей выдержки и терпения. Люди с опытом повидали многое. Но, с появлением в Центре специализированных видов медицинской помощи детской палаты, привычный ритм нарушился. Поначалу, когда пандемия только начиналась, сюда привозили одного ребенка раз в два-три месяца. Теперь же помещение никогда не пустует. Сейчас здесь две пациентки 7 и 12 лет. Им делают уколы, капельницы и постоянно дают кислород.

«Когда в наших реанимационных палатах тишина — это настораживает. Дети находятся в том состоянии, когда им все равно. Когда ребенок начинает капризничать, беспокоиться, значит, он уже адекватно воспринимает мир», - сказала заведующая центром реанимации и интенсивной терапии Пензенского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Ольга Костромина.

Медики отмечают, что по сравнению с 2020-м дети стали чаще болеть коронавирусом. Дельта-штамм легче проникает в организм ребенка и там размножается, Насморк, кашель, и высокая температура. Самых тяжелых везут в областную больницу. Если без реанимации не обойтись - доставляют в КИМ. И здесь помогает не только новейшее оборудование, медикаменты, но и доброе слово врача.

«Кому-то обещаем, что скоро переведем к маме. Что родители ждут, что мама звонит, помнит», - рассказала врач анестезиолог - реаниматолог Центра реанимации и интенсивной терапии Пензенского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Галина Савелькина.

Опасность в том, что ковид у детей очень легко маскируется под обычную простуду. Важно не затянуть с постановкой правильного диагноза.

По мнению Ольги Костроминой и ее коллег, в том, что ребятишки все чаще стали попадать в красную зону - виноваты взрослые. А чтобы убедиться в этом - достаточно зайти в один из ближайших супермаркетов. На входе - обязательная проверка масочного режима, но потом у кого то маска сползает на подбородок, а то и вовсе снимается. В общественном транспорте некоторые и вовсе не предпринимают никаких мер индивидуальной защиты. Вот так вирус и попадает в наши дома, семьи. А потом вся надежда на «неотложку», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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21.10.2021 12:27
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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