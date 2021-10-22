9:40
22.10.2021г.
Пензенскую автоледи задержали при попытке откупиться от инспектора

Пензенскую автоледи задержали при попытке откупиться от инспектора

Пт, 22.10.21 07:25
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Откупиться не удалось. Жительница Пензы хотела избежать административного наказания за езду в нетрезвом виде, поэтому попыталась дать взятку сотрудникам правоохранительных органов. Инцидент произошел на улице Новоселов.

Патруль ДПС прибыл туда после сообщения о том, что на проезжей части столкнулись Lada Kalina и «Нива». Уже на месте происшествия полицейские заподозрили, что женщина, управлявшая отечественной легковушкой пьяна.

«Женщину отстранили от управления авто, а после предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого было установлено, что она действительно пьяна. В процессе оформления административного материала женщина пыталась избежать административной ответственности, неоднократно предлагая денежные средства. Я предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, но она не реагировала и положила 3000 рублей на панель патрульного автомобиля и 3000 рублей на заднее сиденье. После этого на место была вызвана следственно-оперативная группа», - сообщил инспектор ДПС Алексей Чванов.

Оказалось, что у женщины нет и водительского удостоверения. Сейчас транспортное средство находится на штрафстоянке. А сидевшей за его рулем пензячке придется ответить перед законом. Вождение в нетрезвом виде влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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21.10.2021 12:27
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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