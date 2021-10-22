Пензенскую автоледи задержали при попытке откупиться от инспектора

Откупиться не удалось. Жительница Пензы хотела избежать административного наказания за езду в нетрезвом виде, поэтому попыталась дать взятку сотрудникам правоохранительных органов. Инцидент произошел на улице Новоселов.

Патруль ДПС прибыл туда после сообщения о том, что на проезжей части столкнулись Lada Kalina и «Нива». Уже на месте происшествия полицейские заподозрили, что женщина, управлявшая отечественной легковушкой пьяна.

«Женщину отстранили от управления авто, а после предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого было установлено, что она действительно пьяна. В процессе оформления административного материала женщина пыталась избежать административной ответственности, неоднократно предлагая денежные средства. Я предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, но она не реагировала и положила 3000 рублей на панель патрульного автомобиля и 3000 рублей на заднее сиденье. После этого на место была вызвана следственно-оперативная группа», - сообщил инспектор ДПС Алексей Чванов.

Оказалось, что у женщины нет и водительского удостоверения. Сейчас транспортное средство находится на штрафстоянке. А сидевшей за его рулем пензячке придется ответить перед законом. Вождение в нетрезвом виде влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.