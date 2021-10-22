9:40
22.10.2021г.
Названы регионы с самой низкой и высокой средней зарплатой

Названы регионы с самой низкой и высокой средней зарплатой

Пт, 22.10.21 09:14
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Исследователи Фонда развития гражданского общества «Рейтинг кредитного благополучия населения субъектов России на основе данных ЦБ и Росстата по итогам первого полугодия составили рейтинг регионов с самой высокой средней заработной платой.

Так, больше всего в среднем получают жители ЯНАО — 143 тысяч рублей, Чукотки — 132 тысяч, Магаданской области — 118 тысяч, Камчатки — 107 тысяч и Москвы —105,2 тысяч рублей. Самый маленький показатель зафиксирован в Чечне — 30 тысяч, Дагестане — 32,3 тысяч, Кабардино-Балкарии — 32,6 тысяч, Ингушетии — 35,1 тысяч и Крыму - 37,4  тысяч рублей.

В том же исследовании отмечается, пишут «Известия», что самая дорогая потребительская корзина в России на Чукотке — 29,5 тысяч рублей, Камчатке — 26,7 тысяч, в Москве — 25,1 тысяч, Магаданской области — 24,5 тысяч и Якутии — 22 тысяч. Меньше всего на нее тратят жители Липецкой — 15,3 тысяч, Астраханской — 15,4 тысяч, Кемеровской — 15,6 тысяч, Курской и Челябинской областях — 15,8 тысяч рублей.

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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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21.09.2021 14:05
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