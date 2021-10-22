Названы регионы с самой низкой и высокой средней зарплатой

Так, больше всего в среднем получают жители ЯНАО — 143 тысяч рублей, Чукотки — 132 тысяч, Магаданской области — 118 тысяч, Камчатки — 107 тысяч и Москвы —105,2 тысяч рублей. Самый маленький показатель зафиксирован в Чечне — 30 тысяч, Дагестане — 32,3 тысяч, Кабардино-Балкарии — 32,6 тысяч, Ингушетии — 35,1 тысяч и Крыму - 37,4 тысяч рублей.

В том же исследовании отмечается, пишут «Известия», что самая дорогая потребительская корзина в России на Чукотке — 29,5 тысяч рублей, Камчатке — 26,7 тысяч, в Москве — 25,1 тысяч, Магаданской области — 24,5 тысяч и Якутии — 22 тысяч. Меньше всего на нее тратят жители Липецкой — 15,3 тысяч, Астраханской — 15,4 тысяч, Кемеровской — 15,6 тысяч, Курской и Челябинской областях — 15,8 тысяч рублей.