Цены на колбасу и сосиски могут вырасти до 20%

Как сообщают ритейлеры, существеннее всего подорожают готовые изделия, например, биточки — на 10%, шницель куриный — до 18%, тефтели и котлеты из курицы — до 10%, фарш — до 12. Стоимость салями и сосисок может увеличиться на 10%. Также о росте цен заявляют производители мяса и птицы: на куриную тушку — на 8%, на филе — до 7%, на свинину и говядину — на 10-20%. Больше всего могут подорожать говяжья вырезка и свиные ребрышки.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), большинство поставщиков категории «мясо» направили уведомления о повышении отпускных цен на свою продукцию в среднем на 8-10%., а некоторые получили запросы на повышение стоимости свинины и говядины от 4% до 25% в зависимости от позиции. Производители объясняют рост цен подорожанием сырья, упаковки, моющих средств.