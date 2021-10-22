Звание «Почетный гражданин Пензенской области» будут присваивать в том числе посмертно

Проект на рассмотрение парламента внес глава региона Олег Мельниченко, докладчиком выступил вице-губернатор Сергей Федотов. Он пояснил, что реализация потребует дополнительных расходов из бюджета Пензенской области.

Так, необходимо будет выделять ежегодно до 100 тысяч рублей, соответствующие изменения будут внесены в закон о бюджете региона на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Эти средства будут направлены на единовременную выплату в равных долях членам семьи награжденного посмертно. К родственникам относятся супруги, родители и дети (до 18 лет или старше, если стали инвалидами до совершеннолетия; до окончания обучения по очным программам, но не старше 23 лет).

Депутаты проголосовали за принятие законопроекта.