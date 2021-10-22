Алексею Седову в юбилей вручили почетную грамоту губернатора

Поздравить и вручить награду имениннику на «Экспресс» приехал министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов.

«Главное событие, когда у главного редактора день рождения. Это праздник для всего коллектива. Мы знакомы с тех пор, когда вы играли в КВН в команде Пензенского государственного педагогического института. Хочу поздравить с юбилеем и пожелать здоровья, чтобы было все благополучно дома, потому что наши тылы - это то, что помогает добиваться высоких производственных и профессиональных успехов», - пожелал Павел Маслов.

Он вручил Алексею Николаевичу почетную грамоту губернатора Пензенской области и знак, передав поздравления от главы региона Олега Мельниченко. В распоряжении губернатора отмечается, что Алексей Седов получает награду «за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие региональных средств массовой информации».

От коллектива юбиляра поздравила заместитель генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Людмила Коломыцева.

«Алексей Николаевич, коллектив нашего дорогого «Экспресса», ваши подчиненные, коллеги поздравляют вас с такой круглой золотой датой», - отметила она и вручила имениннику благодарность от компании.

Алексей Седов поблагодарил собравшихся за добрые слова.

«Тронут от души. Наверное, последний раз мне вручали грамоту в институте. Ну и прошло каких-то пару десятков лет всего, и тут сразу такая грамота, такая высокая оценка. […] Скажу банальность: один человек в этой жизни ничего не стоит, и я горжусь, что работаю здесь среди вас, спасибо вам огромное, вместе мы – сила», - подчеркнул юбиляр.

Алексей Седов стал главным редактором телеканала «Экспресс» в конце 2019 года. Он занимается тележурналистикой более 20 лет. Значительный период его карьеры связан с «11 каналом», где он, в частности, был автором и ведущим юмористических программ, проекта на автомобильную тематику. Также работал ведущим на «Мост радио», на «Авалон ТВ».

Коллектив медиахолдинга «Экспресс», в том числе ИА «Пенза-Пресс», присоединяется ко всем теплым словам, сказанным в адрес Алексея Николаевича, и желает крепкого здоровья, энергии, процветания, мира, благосостояния и новых впечатлений!