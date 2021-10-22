12:30
22.10.2021г.
Алексею Седову в юбилей вручили почетную грамоту губернатора

Алексею Седову в юбилей вручили почетную грамоту губернатора

Пт, 22.10.21 11:05
Просмотров: 360

Главный редактор пензенского телеканала «Экспресс» Алексей Седов 22 октября отмечает юбилей. Ему исполнилось 50 лет.

Поздравить и вручить награду имениннику на «Экспресс» приехал министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов.

«Главное событие, когда у главного редактора день рождения. Это праздник для всего коллектива. Мы знакомы с тех пор, когда вы играли в КВН в команде Пензенского государственного педагогического института. Хочу поздравить с юбилеем и пожелать здоровья, чтобы было все благополучно дома, потому что наши тылы - это то, что помогает добиваться высоких производственных и профессиональных успехов», - пожелал Павел Маслов.

Он вручил Алексею Николаевичу почетную грамоту губернатора Пензенской области и знак, передав поздравления от главы региона Олега Мельниченко. В распоряжении губернатора отмечается, что Алексей Седов получает награду «за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие региональных средств массовой информации»

От коллектива юбиляра поздравила заместитель генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Людмила Коломыцева.

«Алексей Николаевич, коллектив нашего дорогого «Экспресса», ваши подчиненные, коллеги поздравляют вас с такой круглой золотой датой», - отметила она и вручила имениннику благодарность от компании.

Алексей Седов поблагодарил собравшихся за добрые слова.

«Тронут от души. Наверное, последний раз мне вручали грамоту в институте. Ну и прошло каких-то пару десятков лет всего, и тут сразу такая грамота, такая высокая оценка. […] Скажу банальность: один человек в этой жизни ничего не стоит, и я горжусь, что работаю здесь среди вас, спасибо вам огромное, вместе мы – сила», - подчеркнул юбиляр.

Алексей Седов стал главным редактором телеканала «Экспресс» в конце 2019 года. Он занимается тележурналистикой более 20 лет. Значительный период его карьеры связан с «11 каналом», где он, в частности, был автором и ведущим юмористических программ, проекта на автомобильную тематику. Также работал ведущим на «Мост радио», на «Авалон ТВ».

Коллектив медиахолдинга «Экспресс», в том числе ИА «Пенза-Пресс», присоединяется ко всем теплым словам, сказанным в адрес Алексея Николаевича, и желает крепкого здоровья, энергии, процветания, мира, благосостояния и новых впечатлений!

Читайте также:
В Пензе к месту ДТП с такс приехала скорая помощь
12:19
Пензенцев просят оставаться дома во время длинных выходных
11:51
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс